علق الإعلامي أحمد موسى، على استهداف أوكرانيا لسفينتين روسيتين بميناء بنغازي قبالة سواحل ليبيا، مؤكدا أن توجيه روسيا ضربة في قلب العاصمة الأوكرانية كييف على بعد 200 إلى 300 متر تقريبا من مقري الرئاسة والبرلمان الأوكراني للمرة الأولى منذ خمس سنوات مجرد «رد أولي».

وأشار خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى إعلان روسيا اعتزامها الرد على الهجمات الأوكرانية عبر استهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، وإمكانية ضرب أهداف أوكرانية خارج الحدود.

ولفت إلى أن الضربة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف تُعد مجرد رسالة أولية تعقبها ردود روسية أوسع نطاقا، موضحا أن التطور «الأخطر» يتمثل في استخدام الأراضي الليبية في هذا الصراع، ونقل الحرب إلى البحر المتوسط، وما يترتب عليه مشاكل في حركة الشحن وسلاسل الإمداد، وتوفير الوقود، فضلا عن ارتفاع الأسعار وزيادة رسوم التأمين على السفن والتجارة العالمية.

وأكد أن المنطقة تدفع ثمن حرب لا علاقة لها بها، معلقا: «كان ناقص إن البحر المتوسط كمان يدخل في هذه الحرب اللي ليس لنا علاقة بها على الإطلاق، ولكن هي جانبك، ليبيا جانبك، ليبيا يعني مصر».

وطالب بموقف عربي موحد إزاء استباحة الأراضي الليبية بعد صدور بيان عن جامعة الدول العربية وموقف مصر في هذا الشأن، مختتما: «أوكرانيا تستبيح الأراضي الليبية إزاي؟ موقف عربي لا بد أن يتم».

وشدد على أن استمرار الانقسام بين الشرق والغرب يفتح الباب أمام الأطماع والتدخلات الخارجية، داعيا إلى إنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ نحو 15 أو 16 عاما منذ 2011، وتشكيل جيش وطني ليبي واحد، ومؤسسات أمنية وتشريعية ومالية موحدة، وحكومة ورئيس وبرلمان واحد.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء التفجير الذي استهدف ميناء بنغازي في دولة ليبيا الشقيقة، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إدانتها لجميع الأعمال التي من شأنها المساس بأمن ليبيا واستقرارها، أو تهديد سلامة المنشآت والمرافق الحيوية بها، وضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

ونددت الحكومة الليبية في طرابلس، الاثنين، بالعمليات العسكرية الأوكرانية التي استهدفت سفنا بحرية روسية قرب مدينة بنغازي بشرق البلاد، مؤكدة ‌أن ليبيا ‌لن تقبل ‌الانجرار ⁠إلى الصراع الروسي ⁠الأوكراني.

وأعلن الرئيس الأوكراني، الاثنين، مسئولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري» أمام السواحل الليبية، وقال عبر منصة «إكس»: «قبالة سواحل ليبيا، استخدم مقاتلونا 7 زوارق مُسيرة أوكرانية، ورغم كل جهود العدو لإحباط الهجوم، فقد أغرقنا الكورفيت الروسي ميركوري، وهو مِن أحدث سفنهم، ودخل الخدمة في عام 2023، كما دُمّرت مروحية قتالية من طراز (كا-27)، وكان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (أنغرا)، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».