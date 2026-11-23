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أنهى بيراميدز الشوط الأول من مباراة القمة أمام الأهلي، اليوم الإثنين، في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز متقدما بهدف نظيف.

سجل كريم حافظ الهدف الوحيد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، سددها بقوة على يسار مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

احتسب الحكم السلفادوري ركلة جزاء نتيجة لمسة يد من ياسر إبراهيم بعد رأسية المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط بيراميدز.

وقبل الهدف، رد القائم الأيمن ضربة رأس من زيكو بعد عرضية متقنة من ناصر ماهر.

في المقابل، لم يشكل الأهلي خطورة على مرمى منافسه، مكتفيا بتسديدة ضعيفة لمهاجمه المغربي سفيان بنجديدة في الدقيقة 45، أمسكها الحارس أحمد الشناوي بسهولة.