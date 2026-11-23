قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى مصر تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتمثل خطوة نحو صياغة مستقبل للمصالح الاستراتيجية المشتركة، على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية.

وأضاف "حجازي" عبر مداخلة هاتفية على قناة العاشرة، اليوم الاثنين، أن اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة تؤكد انتقال البلدين من مرحلة التشاور والتقارب إلى مرحلة تنفيذ المشروعات وبناء الشراكات، واتخاذ مواقف مشتركة تجاه الملفات الإقليمية المؤثرة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات وتوترات متسارعة.

وتابع أن التعاون المصري العراقي يمثل إضافة للاستقرار العربي والإقليمي، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان القدرة على تنسيق الجهود لحماية مصالحهما والمساهمة في استقرار المنطقة، مضيفًا أن العراق يمثل ركيزة أساسية في محيطه العربي، وأن العلاقات المصرية العراقية يمكن أن تكون قاطرة لاستعادة الهدوء والاستقرار.

واستكمل أن دعم مصر لاستقرار العراق وأمنه يمثل استثمارًا في المستقبل، خاصة أن العراق يمتلك تاريخًا وثقافة وقدرات اقتصادية كبيرة، رغم ما تعرض له من أزمات وتداعيات الغزو الأمريكي، التي أثرت على قدراته وأربكت المشهد الداخلي.

وأشار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج والممارسات العدوانية الإيرانية، مؤكدًا أهمية التنسيق العربي والتعامل برصانة مع التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، قال إن التجارة بين مصر والعراق تتجاوز مليار دولار، لكنها لا تزال تمتلك فرصًا أكبر للنمو والانطلاق، مشيرًا إلى أن الإمكانيات المتاحة بين البلدين وربط الأسواق يمكن أن يساهما في دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع.

وأجرى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، زيارة لمسجد الحسين في القاهرة، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر، ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مقطع فيديو لزيارة "الزيدي" للمسجد.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني لجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، والتقاط صورة تذكارية بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وأعقبها لقاء ثنائي بينهما، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الوزراء العراقي، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تنميتها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال البناء على مخرجات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وترجمتها إلى خطوات عملية تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم للعراق في صون سيادته ووحدته ومقدرات شعبه، لا سيما في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددًا على أن استقرار العراق يمثل ركنًا أصيلًا للأمن القومي العربي.