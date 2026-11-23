سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الإيراني، الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "لوكاس" فوق مياه الخليج، شرقي مضيق هرمز.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش، في بيان، إن منظومات دفاع جوي محلية الصنع، تعمل تحت إشراف شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد، استهدفت المسيّرة ودمرتها.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي على ما أورده الجيش الإيراني.​​​​​​​

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل و"منشآت عسكرية أمريكية" في دول عربية.

ووقّعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا.​​​​​​​