أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تكنولوجيا حديثة للنقاش، وإنما أصبح ضرورة حقيقية وأداة استراتيجية لبناء اقتصاد وطني أقوى وإدارة موارد الدولة بأعلى درجات الكفاءة، مشيدًا بأهمية الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة حول «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأوضح الغنيمي في بيان له اليوم، أن جوهر الاستفادة من هذه التكنولوجيا لا يقتصر على مجرد استخدامها، وإنما يكمن في توظيفها بفاعلية في تحليل البيانات الضخمة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين جودة اتخاذ القرارات الاقتصادية، بما ينعكس في النهاية على تقديم خدمات حكومية أفضل وأسرع للمواطن المصري.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التوسع في خطط التحول الرقمي يجب أن يتزامن مع الحفاظ التام على السيادة الرقمية المصرية وحماية قواعد البيانات الوطنية، مؤكدًا أن امتلاك التكنولوجيا والقدرة على إدارتها بأمان لا يقل أهمية عن مجرد استخدامها في مختلف القطاعات.

وأضاف الغنيمي أن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا بد أن يواكبه استثمار حقيقي ومباشر في العنصر البشري، من خلال تدريب الشباب وتأهيل كوادر مصرية قادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتطويرها وتطويعها لخدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة.

وأكد أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والمؤسسية التي تؤهلها لتعظيم الاستفادة من هذا التطور العالمي المتسارع، مشيرًا إلى أن التحدي الأهم في المرحلة المقبلة هو تحويل هذه الأفكار والدراسات البرلمانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.



