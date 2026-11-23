نفى المخرج محمد سامي صحة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة مي عمر، أو وجود خلافات بينهما وصلت إلى حد الطلاق، مؤكدا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وكتب محمد سامي عبر حسابه على موقع فيسبوك، موضحا أن انتشار هذه الشائعات تزامن مع انشغال كل منهما بتصوير عمله الفني، حيث كان يصور مسلسله «تمكين»، بينما كانت مي عمر تصور مسلسل «حليمة جبران».

وقال: «لا في خيانة ولا طلاق ولا موضوع من أساسه، إمبارح أنا كنت بصور في مسلسل تمكين ومي بتصور في مسلسل حليمة جبران وفجأة لقينا الأخبار دي، مانعرفش مين اللي بينزلها وليه».

وأضاف أن ما تردد بشأن وجود أزمة بينهما واحتوائها لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدا: «ولا في موضوع ولا في اتلم ولا في طلاق ولا في خيانة، في تصوير ونجاح وحب ورزق وخير وبس».

وشدد سامي على قوة علاقته بزوجته، قائلا إنه يحب مي عمر وهي تبادله الحب، وإنهما لم يختلفا بالقدر الذي تصوره الشائعات المتداولة، مشيرا إلى أن زواجهما المستمر منذ 16 عاما يقوم على الاحترام المتبادل.

وأوضح أن أكبر خلاف وقع بينهما لا يمكن مقارنته بالخلافات اليومية التي تحدث بين أي زوجين، مؤكدا أنهما اتفقا منذ بداية زواجهما على أن الاحترام هو الأساس الذي يحافظ على نجاح العلاقة.

واختتم محمد سامي منشوره بمناشدة مروجي الأخبار غير الصحيحة مراجعة أنفسهم، مطالبا بأن تتناول الأخبار المتداولة عنه وعن زوجته جوانب الحب والوفاء والدعم المتبادل بينهما، بدلا من اختلاق الأزمات، كما وجه رسالة إلى من صدقوا الشائعات، مؤكدا أن علاقتهما مستقرة، ومتمنيا لهم أن يجدوا في حياتهم الحب المتبادل الذي يجمعه بزوجته.