قالت مارين لوبان، القيادية البارزة في حزب التجمع الوطني الفرنسي، إن مصر تؤدي دورًا بالغ الأهمية في القضية الفلسطينية، مشيدة بالجهود المصرية ومؤكدة أن الدول المجاورة، وفي مقدمتها مصر، تمتلك مفتاح الوصول إلى حل.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TEN»، أنها تؤيد حل الدولتين وحق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في التعايش، بما يوفر الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأوضحت أن موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية يرتبط بالظروف السياسية الراهنة وسيطرة حركة حماس، معربة عن اعتقادها بأن الاعتراف في الوقت الحالي لن يسهم في إضعاف الحركة.



وأكدت أن معاناة المدنيين في قطاع غزة تستحق التعامل معها بصورة مستقلة عن الموقف السياسي من حماس، مشددة على أن الحروب تقتل المدنيين والأبرياء وتؤثر تداعياتها في الجميع.



وأشارت إلى أن حرية الملاحة البحرية تمثل ضرورة لضمان تدفق الطاقة والغذاء، داعية فرنسا إلى مواصلة المبادرات الرامية إلى حماية طرق النقل البحري.



وحذرت من أن المخاطر المحيطة بمضيق باب المندب تهدد مصالح مصر وفرنسا وأوروبا، وتؤثر في التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء.