أكد سامر عبد الرحمن، وكيل حسام عبد المجيد مدافع لودوجوريتس البلغاري، رغبة موكله في الاستمرار في أوروبا، مشددًا على عدم وجود أي تواصل من قبل النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية عن تواصل ممثلين عن النادي الأهلي مع مدافع الزمالك السابق، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة لتدعيم دفاعات الفريق، بعد إصابة عمرو الجزار في الرباط الصليبي.

وقال سامر عبد الرحمن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «تردد كلام كثير عن التواصل مع مسؤولي الأهلي بشأن حسام عبد المجيد، وأؤكد أن ذلك لم يحدث».

وأضاف: «لم يتواصل معنا أحد، ورغبة حسام هي الاستمرار في أوروبا، وإلا كان استمر مع الزمالك لنهاية تعاقده وانتقل إلى أي ناد آخر مجانًا»

وأتم: «حسام مستمر في بلغاريا حتى الآن، ولا توجد نية لعودته إلى مصر، ولكن لا أحد يعرف ما سيحدث غدا، فكرة القدم كلها متغيرات، وقد تحدث مستجدات خلال شهرين أو ثلاثة».