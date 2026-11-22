روى علي عبدالله المقاول صاحب واقعة استعدال عقار السنبلاوين المائل، تفاصيل الواقعة وسرد معلومات عن حياته الشخصية، قائلا إنه يعمل بالخارج منذ 2007 بمجال المقاولات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد 2»: "ليا الشرف إني حصلت على دبلوم صنايع من مصر وتتلمذت في الخارج على إيد مهندس مصري ورجعت في 2010 حصلت على كورسات في جامعة المنصورة».

وذكر أن العقار مال يوم 3 سبتمبر الماضي، فتوجه صاحب العقار للوقوف بجانبه وإيجاد حل في محاولة لاستغلال خبرته بهذا المجال، وتابع: "رحت علشان أعمل حاجة حلوة للعالم لمصر وللعالم كله إن شاء الله".

وأوضح أن المشكلة في العقار تمثلت في ضعف التربة أسفله، حيث تم إنشاؤه على قواعد منفصلة متصلة بالتربة، كما أن طبَّق خبرته لإيجاد حل لهذا العقار.

ورد على اتهامه بانتحال صفة مهندس، قائلًا إنه أعلن منذ البداية أنه حاصل على دبلوم صنايع، مؤكدا أن استعدال العقار كان معجزة ربانية في المقام الأول كما أنها معجزة هندسية.

ولفت إلى أنه اعتمد في استعدال العقار على عوامل الطبيعة ووزن العقار، مؤكدا أن الأعمال تكلفت نحو 500 ألف جنيه، وأوضح أن أي قرارات فنية أو هندسية تخص هدم العقار من عدمه أمر مُسند إلى جهات رسمية في الدولة.

ونوه إلى أن هذه الجهات تفحص العقار حاليًّا، وأكد أن هذه الجهات ستصدر القرار المناسب، واستكمل: "كل اللي أنا عملته إني عملت اللي قالوا عليه مستحيل وعدلت البيت، ودلوقتي البيت بيتكلم عن نفسه".

وأوضح أن العقار تم إخلاؤه بالكامل منذ ميله، وهو ما كان له تأثيرات نفسية كبيرة على الأسر، وشدد على أن إزالة العقار تعني خسائر ضخمة لأبناء وأحفاد 5 أسر.

وشدد على مالك العقار لم يكن مقتنعا بإمكانية الاستعدال، وتابع: "أنا قلت له من البداية البيت سليم ومتماسك وله حل وإن شاء الله هنعمل كذا وكذا وكذا وده اللي حصل بالتفصيل".

واستكمل: "صاحب العقار قالي يا أبو عبدالله إن البيت وقع يبقى إحنا أزلناه بإيدينا وإن البيت رجع يبقى الحمد لله فتوكل على الله".

وأكد أن العقار خالٍ حاليًّا من الأسر احترامًا لقرارات الجهات المسنَد إليها تقييم حالة العقار، وذلك بتوجيهات محافظ الدقهلية والجهات المسئولة.



