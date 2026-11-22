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قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، إن مواجهة أعباء الديون وتوفير التمويلات اللازمة للتنمية في الدول الأفريقية تتطلب وضع الاقتراض كخيار أخير.

وأضاف خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب إعطاء الأولوية لتعزيز الاستثمارات الخاصة والاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الاعتماد على الاقتراض لتمويل المشروعات، رغم إمكانية تنفيذها من خلال القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، يُعد أحد العوامل التي أسهمت في تراكم الديون، مشددًا على ضرورة البحث عن بدائل تمويلية أكثر استدامة.

ولفت محي الدين، إلى أن تعزيز القدرات التفاوضية للمؤسسات والجهات المعنية يمثل عاملًا أساسيًا في إدارة ملف التمويل.

وشدد على أهمية امتلاك فرق التفاوض الخبرات والكفاءة اللازمة لضمان الحصول على أفضل الشروط الممكنة للدول عند التفاوض بشأن المشروعات والاتفاقيات التمويلية.