أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، تسجيل 6745 مولودا خلال أكتوبر الماضي، معتبرة ذلك أعلى حصيلة شهرية للمواليد في تاريخ القطاع.

وقالت وحدة المعلومات الصحية بالوزارة، في بيان، إن القطاع شهد خلال الشهر الماضي تسجيل نحو 218 مولودا يوميا، بأعلى عدد شهري في تاريخ القطاع، مشيرة إلى أن 33% من الولادات كانت لأمهات يلدن للمرة الأولى، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت أن عدد المواليد ارتفع بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة بسبتمبرالماضي، ما يعكس استمرار الارتفاع التدريجي في أعداد المواليد خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وبحسب بيانات الوزارة، سجل القطاع 5204 مواليد في يناير الماضي، قبل أن يتراجع العدد إلى أدنى مستوى له في أبريل بواقع 2004 مواليد.

وعاودت أعداد المواليد الارتفاع تدريجيا خلال أشهر الصيف، لتبلغ ذروتها في أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 74 ألف شهيد و176 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.