قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه «لن يستطيع العمل مع تشاك شومر، إذا أصبح زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الأحد، أن «شومر فشل فشلًا ذريعًا كزعيم من قبل، في واحدة من أسوأ التجارب في التاريخ»، بحسب وصفه.

وأضاف: «لا يساورني شك في أنه سيفشل مجددًا. كل ما فعله هو ترويج خدعة التدخل الروسي، وغيرها الكثير من الخدع والمؤامرات، مما جعل فوزي في عام 2024 فوزًا سهلًا».

وكان تشاك شومر البالغ 75 عامًا، الذي يشغل منصب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ فترة طويلة، قد واجه دعوات من بعض أعضاء حزبه للتنحي وإفساح المجال لقيادة جديدة، وذلك بعد استعادة الحزب السيطرة على المجلس المكون من 100 مقعد في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ورحب شومر بفتح نقاش حول مستقبل الحزب، لكنه أكد في الوقت ذاته قائلًا: «أمتلك الأصوات اللازمة للاستمرار في دوري كزعيم للديمقراطيين». وكتب على منصة «إكس»: «أتطلع إلى قيادة أغلبيتنا الديمقراطية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب الأمريكي».