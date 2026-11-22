نشرت قوات الأمن الموريتانية، اليوم الأحد، تعزيزات لإغلاق الطرق المؤدية إلى مصحة طبية خاصة في العاصمة نواكشوط يرقد فيها منذ ساعات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أن قرر الأطباء حجزه لمتابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به ليلة أمس.

وأغلقت سيارات الشرطة الشوارع التي تحيط بمبنى المصحة التي سبق للرئيس السابق أن تلقى العلاج فيها.

وأكد المحامي عبد الرحمن أحمد طالب، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكله تقرر حجزه في المصحة بعد نقله إليها بعد أن عانى من حمى شديدة وتقيؤ.

وأضاف المحامي أن طبيب السجون وأخصائية قررا نقله بسيارة إسعاف من أجل متطلبات التدخل الطبي العاجل.

وناشد ولد أحمد طالب، في منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التدخل لتوفير طائرة لنقل موكله إلى الخارج لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الدفاع ينتظر معلومات إضافية بشأن وضعه الصحي.

ويواجه الرئيس السابق حكما نهائيا بالسجن 15 عاما لادانته بغسيل الأموال والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وحكم عبد العزيز البلاد بين عامي 2009 و2019، وغادر السلطة بعد إكمال عهدتين متتاليتين وسلم السلطة لصديقه قائد أركان الجيش السابق لكن خلافات سياسية حول مرجعية الحزب الحاكم حينها أدت لاندلاع خلافات بينهما انتهت بمحاكمة الرئيس السابق وملاحقته بتهم الفساد.