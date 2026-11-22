ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوقية حذرت من أنه قد يفوت الأوان قريبا للسيطرة على الأسلحة ذاتية التشغيل، إذ يبدو أن وتيرة تطوير هذه الأسلحة تسبق الجهود الرامية إلى تنظيم استخدامها.

جاء هذا التحذير الصريح في ختام المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة، والذي استمر أسبوعا في جنيف، بمشاركة أكثر من 120 دولة.

ورغم الضغوط المتزايدة، لم يرق الاتفاق -الذي يقضي بمناقشة صك قانوني لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل على مدى العامين المقبلين- إلى مستوى الإجراءات العاجلة التي طالبت بها المنظمات الحقوقية لمواجهة هذا التهديد، بحسب الصحيفة.

وقالت الدكتورة كوردولا دروج، رئيسة الشعبة القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "بدأنا نرى الذكاء الاصطناعي يُستخدم في ساحات المعارك، وربما حتى ضمن أنظمة الأسلحة نفسها. وإذا تركنا هذا المجال دون تنظيم، فسيكون من الصعب للغاية لاحقا احتواء هذه التكنولوجيا والسيطرة على تداعياتها".

والأسلحة ذاتية التشغيل هي أنظمة عسكرية تعمل دون إشراف بشري، وتعتمد غالبا على الذكاء الاصطناعي أو تقنيات الروبوتات.

ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، طورت الجيوش والشركات المصنعة أنظمة أسلحة أكثر تقدما، سواء لأغراض هجومية أو دفاعية.

وتشمل هذه الأنظمة استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد قوائم الأهداف -كما فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة- بالإضافة إلى الطائرات المسيرة شبه ذاتية التشغيل المستخدمة في الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تتمتع بما يُعرف بـ "قدرة المرحلة الأخيرة"، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي زمام الأمور في اللحظات الأخيرة قبل وصول الطائرة المسيرة إلى هدفها.

بدورها، دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيجر، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى وضع صك قانوني ملزم يتضمن حظرا وقيودا واضحة على استخدام هذه الأسلحة.

وبشكل خاص، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل ضد الأفراد، وضمان أن تعمل أنظمة الأسلحة بطريقة يمكن التنبؤ بها، مع فرض قيود تشمل قصر استخدامها على الأهداف العسكرية حصرا.

ويؤكد الخبراء أنه في ظل التطور السريع للأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي، فإن الفشل في وضع لوائح تنظيمية كافية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.