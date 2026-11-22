يخوض المهاجم المصري مصطفى محمد اختبارًا صعبًا مع فريقه كونيا سبور، عندما يستضيف بشكتاش في الثالثة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي، في مواجهة يسعى خلالها لمواصلة تألقه واستغلال عودته إلى التهديف من أجل تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي.

ويدخل المهاجم المصري المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما قاد كونيا سبور لتحقيق الفوز على قيصري سبور بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي، وسجل خلالها هدفي فريقه، ليأمل في نقل تألقه إلى المباريات الرسمية وإنهاء صيامه التهديفي، بتسجيل أول أهدافه الرسمية بقميص الفريق في الدوري التركي.

التشكيل المتوقع لكونيا سبور أمام بشكتاش

ومن المنتظر أن يقود مصطفى محمد هجوم كونيا سبور أمام بشكتاش، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته الهجومية، ومن المتوقع التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جونجوردو.

خط الدفاع: أندزوانا، نبيا، عارف بوشلوك، ماسواكو.

خط الوسط: أوجلو، رايموند توث، إيبريما كولي، دييجو جونسالفيس.

خط الهجوم: دومبي، مصطفى محمد.

ويحتل كونيا سبور المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مراكز الخطر.

في المقابل، يدخل بشكتاش المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 22 نقطة، ويستهدف العودة بالنقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري التركي.