كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي وصديقه المقرب، عن جوانب إنسانية وشخصية في حياة الفنان الراحل، متحدثا عن قصة حب عاشها قبل وفاته، وعلاقته بالمال والوحدة ومواقفه مع البسطاء.

وقال وطني، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، إنه لا يعلم شيئا عن قصة زواج أحمد زكي عرفيا، لكنه كشف عن وجود قصة حب قوية في حياته قبل أيامه الأخيرة، موضحا أن الفنان الراحل فكر في الزواج من هذه السيدة، إلا أن المرض لم يمهله لتحقيق هذه الرغبة.

وأضاف أن أحمد زكي كان يعيش معظم حياته في الفنادق بسبب خوفه من الوحدة، كما لم يكن يعرف حجم رصيده في البنك.

وفي جانب إنساني من حياته، روى وطني أن أحمد زكي تكفل بتعليم بائع مناديل بعدما تعاطف معه، رغم أنه لم يقابله سوى مرة واحدة فقط، وهو ما يعكس جانبا من اهتمامه بمساعدة الآخرين.

وتكشف هذه التفاصيل جوانب مختلفة من شخصية أحمد زكي بعيدا عن الشاشة، سواء في حياته الخاصة أو علاقاته الإنسانية ومواقفه مع المحيطين به.