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قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأصاب آخرين، السبت، بقصف مركبة تنقل وجبات غذائية للنازحين بمدينة غزة، فيما دعت حركة حماس الوسطاء لعقد اجتماع عاجل لبحث خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد شهود عيان ومصدر طبي بمستشفى الشفاء، للأناضول، بأن القصف الإسرائيلي استهدف مركبة تحمل وجبات غذائية مخصصة للنازحين بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الشهداء الثلاثة من العاملين في تكية خيرية.

وأظهر مقطع مصور من موقع القصف وجبات غذائية متناثرة وأوراق تسجيل ملطخة بالدماء تحمل شعار منظمة "المطبخ المركزي العالمي".

وقال نازح فلسطيني ظهر في المقطع إن المركبة تعرضت للقصف قبل توقفها لتوزيع الوجبات، مضيفا: "إنهم يستهدفون من يوزعون الطعام على الفقراء".

واستنكر استمرار سياسة التجويع بحق الفلسطينيين، قائلا: "نعاني البطالة والفقر، ويريدون زيادة معاناتنا بالتجويع"، واصفا اتفاق وقف إطلاق النار بأنه "هدنة كاذبة".

وأضاف النازح الفلسطيني، مشيرا إلى آثار القصف: "اختلطت دماء الشهداء بالطعام".

ولم يتسن التحقق من تبعية المركبة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي".

** دعوة لاجتماع عاجل

وتعقيبا على الهجوم، قالت حماس في بيان: "ندعو الوسطاء والجهات الضامنة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث انتهاكات الاحتلال المتواصلة، وسبل إلزامه بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار".

وطالبت بأن يبحث الاجتماع سبل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان تدفق المساعدات والغذاء دون عوائق.

واعتبرت الحركة استهداف المركبة "جريمة جديدة" بحق المدنيين، واتهمت إسرائيل بمواصلة سياسة التجويع واستهداف العمل الإغاثي واستخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية أداة لإخضاع الفلسطينيين.

ودعت إلى تجاوز مرحلة الإدانة واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

** مزاعم إسرائيلية

في المقابل، أقر الجيش الإسرائيلي بشن الغارة، زاعما أن الشهداء الثلاثة عناصر بالجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وادعى الجيش، في بيان نشرته المتحدثة باسمه إيلا واوية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن المركبة كانت تستخدم لنقل مواد غذائية ومعدات لوجستية إلى مسلحين.

كما زعم أن المستهدفين شاركوا في التخطيط لهجمات ضد قواته وإسرائيليين، وإعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية، دون تقديم أدلة تثبت صحة مزاعمه.

واعتبر أن تقديم الشهداء على أنهم عاملون في المجال الإنساني تابعون لمنظمة دولية يمثل "ادعاء كاذبا".

** خروقات متواصلة

ويأتي الهجوم ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بوساطة تركية ومصرية وقطرية وأمريكية.

والجمعة، طالبت حماس الوسطاء والضامنين بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي بالقطاع، عقب استشهاد 7 فلسطينيين وتدمير منازل في هجمات إسرائيلية.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1674 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6 آلاف و65 آخرين حتى السبت، وفق وكالة "وفا".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.