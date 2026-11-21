حقق روما فوزا كبيرا على مضيفه بارما بنتيجة 5-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في مباراة شهدت تألقا لافتا للمهاجم الهولندي دونيل مالين، الذي سجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك».

وفرض مالين نفسه نجما للمواجهة، بعدما افتتح التسجيل لصالح روما في الدقيقة 39، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 68، ثم سجل الهدف الرابع في الدقيقة 77، واختتم خماسية فريقه في الدقيقة 90، ليقود فريق العاصمة إلى انتصار عريض خارج ملعبه.

وتخلل أهداف المهاجم الهولندي تسجيل البرتغالي رودريجو مورا الهدف الثالث لروما في الدقيقة 71، بينما جاء هدف بارما الوحيد عن طريق الفرنسي نيستا إلفيج في الدقيقة 54.

وبفضل رباعيته، قفز مالين إلى صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 11 هدفا، مؤكدا تأثيره الهجومي الكبير مع روما خلال الموسم الحالي.

ورفع روما رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطتين خلف لاتسيو المتصدر، الذي حقق الفوز على ليتشي بهدفين دون رد في وقت سابق اليوم، ليشتعل الصراع بين قطبي العاصمة على قمة المسابقة.

ويستعد روما لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، بينما يلتقي بارما مع فروزينوني السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.