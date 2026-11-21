التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، بالدكتورة سوزان راب، المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمركز في مختلف مجالات حوكمة الهجرة وتعزيز انتقال العمالة المصرية المدربة، على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في التعامل مع قضايا الهجرة، والتي توازن ما بين الاعتبارات السياسية والأمنية والإنسانية، معرباً عن ضرورة إيلاء اهتمام خاص بتشجيع وتوسيع المسارات النظامية والآمنة للهجرة، لاسيما تنفيذ برامج ومشروعات التدريب وبناء القدرات لتعزيز انتقال العمالة المؤهلة إلى عدد من الدول الأوروبية، فضلاً عن التصدي للهجرة غير النظامية ومعالجة أسبابها الجذرية.

كما تناول وزير الخارجية الأعباء التي تتحملها مصر جراء استضافتها ملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، مؤكداً أهمية وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته واضطلاعه بمسئولياته المشتركة تجاه الدول التي تتحمل أعباء متزايدة في إدارة ملف الهجرة، إعمالاً لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات المشتركة، من خلال توفير دعم مالي وفني مستدام، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية واللجوء.

من جانبها، أشادت المديرة العامة للمركز بالدور الريادي الذي تضطلع به مصر في قضايا الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، وبجهودها في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرة، فضلاً عن مبادراتها في إطار عملية الخرطوم للحوار. كما نوهت بالإنجازات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية للعملية عامي 2024-2025، واستضافة القاهرة المؤتمر الوزاري الثاني في أبريل 2025، والذي شهد إطلاق "خطة عمل القاهرة"، مؤكدة استعداد المركز لمواصلة دعم الجهود المصرية الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز انتقال العمالة.

وفي ختام اللقاء، وقع وزير الخارجية والمديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على اتفاقية استضافة مصر لمقر للمركز، في خطوة تعكس الثقة الدولية في الدور المصري المحوري في إدارة وحوكمة قضايا الهجرة، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير الشرعية.