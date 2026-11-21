قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ أسعار المعدن الأصفر تسجل انخفاضًا كبيرًا للغاية في الفترة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، مساء السبت، أن الانخفاض راجع إلى الظروف والعوامل الخارجية التي تضغط على الذهب بقوة، حيث تسجل الأوقية نحو 3540 دولارًا.

وأشار إلى سعر الذهب عيار 21 يسجل حاليًّا نحو 5500 جنيه، مؤكدا أن الذهب يسجل أكبر انخفاض منذ عام، لكنه أوضح أنه لا يعد الانخفاض الأكبر على مدار السنوات الماضية.

ولفت إلى أن ما يطمئن المواطنين حاليًّا أن الذهب سيعود إلى مستوياته، داعيًّا المواطنين للاحتفاظ بالذهب، باعتبار أن الادخار والاستثمار فيه يكون طويل المدى.

ونوه ميلاد إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الذهب تصحيحًا للأسعار، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى، كما نصح المواطنين بالشراء في ظل الأسعار المنخفضة حاليًّا.

وأكد أن البنوك المركزية للدول تشتري في هذا التوقيت وتستفيد من خلال وضع متوسطات للأسعار، وبالتالي تكون لديها مشتريات بأسعار جيدة، ومع ارتفاع الأسعار يمكن تعويض ذلك حال الشراء بأسعار مرتفعة.

وأوضح أن السوق المحلية تتأثر بسعر البورصة العالمية وسعر الدولار في البنك المركزي، مؤكدا أن ارتفاع الدولار مؤخرًا قلل حدة انخفاض أسعار الذهب.