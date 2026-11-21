أسفر زلزال بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة جونين في جبال الأنديز وسط بيرو، عن إصابة 15 شخصا، وأضرار في العديد من المنازل.

وبحسب تقرير أولي نشره المعهد الوطني للدفاع المدني، أصيب 11 شخصا في منطقة جونين، وشخص في كل من منطقتي هوانوكو وباسكو وشخصان بالعاصمة ليما.

وأدى الزلزال إلى جعل 4 منازل في جونين غير صالحة للسكن، وإلحاق أضرار بـ127 منزلا، معظمها في المنطقة، إضافة إلى مؤسسة تعليمية ومركز صحي ومركز مجتمعي، فضلا عن دار عبادة في منطقة هوانوكو المجاورة.

وقال رومولو فيلاسكيز، مدير الأمن المدني في مقاطعة تشانشامايو التابعة لمنطقة جونين، في تصريح لقناة "تي في بيرو" الحكومية، السبت، إن انقطاع الكهرباء الناجم عن الزلزال دفع العديد من الأشخاص إلى الخروج إلى الشوارع مذعورين، لكنه أشار إلى أنهم لم يرصدوا "أضرارا مادية جسيمة".

وأظهرت مقاطع تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي مواطنين أصابهم خوف شديد، وهم يتدافعون نحو الأماكن المفتوحة والساحات العامة عقب الهزة.

جدير بالذكر أن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أعلن أن مركز الزلزال يقع على بعد 9 كيلومترات شمال شرقي بلدة كارهومايو التابعة لمنطقة جونين.