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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه منطقة الرياض، ليرتفع إجمالي ما أعلن اعتراضه خلال اليوم إلى 3 صواريخ باليستية ومسيرتين.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال التحالف إنه جرى "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض"، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، وطائرة مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وبالتزامن مع التصعيد، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق 5 إنذارات مبكرة للتحذير من خطر في مناطق متفرقة من المملكة، دون توضيح طبيعته.

وشملت الإنذارات منطقة نجران جنوبي المملكة، والعاصمة الرياض مرتين، ومحافظة السليل التابعة لمنطقة الرياض، ومنطقة جازان جنوب غربي البلاد.

ودعا الدفاع المدني السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة، فيما أعلن لاحقًا زوال الخطر في عدد من المناطق التي شملتها الإنذارات.

والجمعة، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق بالمملكة، بينها الرياض وجازان والمنطقة الجنوبية.

وفي اليوم ذاته، أطلق الدفاع المدني السعودي 7 إنذارات مبكرة شملت منطقة جازان ومدينة جيزان ومنطقة نجران ومحافظتي خميس مشيط وأبها، دون تحديد طبيعة الخطر.

ويأتي التصعيد في ظل تجدد المواجهات بين جماعة الحوثي اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، منذ يوليو الماضي.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.

وشهد اليمن هدوءًا عسكريًا نسبيًا عقب هدنة برعاية الأمم المتحدة بدأت في أبريل 2022، قبل تجدد التصعيد بين الحوثيين والتحالف في يوليو 2026.