قال الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام اليمني، إن الحكومة اليمنية تسعى إلى حشد الدعم الدولي لتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وذلك عقب إصدار الحكومة قانونا يقضي بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، مع الإعلامي كريم حاتم، أن هذا التحرك يستهدف فرض ضغوط دولية على الحوثيين لإجبارهم على رفع الحصار المفروض على مدينة تعز ووقف عملياتهم الانتقامية ضد الشعب اليمني

وأوضح أن الحكومة اليمنية تعول على المواقف الدولية الداعية إلى ممارسة ضغوط على جماعة الحوثيين من أجل إنهاء حصار تعز لافتا إلى أن الدبلوماسية اليمنية تتحرك بشكل مكثف على المستوى الدولي لتحقيق هذا الهدف ودفع الأطراف الدولية لاتخاذ خطوات عملية تجاه الجماعة

وأكد مستشار وزير الإعلام اليمني أن هناك تحركات برلمانية عربية تستهدف توسيع نطاق الجهود الدولية الرامية إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية موضحا أن البرلمان العربي وضع خطة للتواصل مع برلمانات العالم وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وبرلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

وأشار العواضي إلى أن التحرك يستهدف ضمان حشد التأييد الدولي اللازم لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بما يتيح تطبيق مختلف أشكال الضغوط عليهم ويدفعهم إلى رفع الحصار عن تعز والتوقف عن العمليات التي تستهدف اليمنيين مؤكدا أهمية تنسيق الجهود الدبلوماسية والبرلمانية لتحقيق هذا المسار.