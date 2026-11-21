أفادت مصدر عسكري يمني، بأن القوات الحكومية، حققت، السبت، تقدما ميدانيا في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة لحج، جنوب غربي البلاد، وسط استمرار المعارك.

وقال مصدر عسكري، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية مهمة في منطقتي أم صريح والمجزاع، بمديرية المضاربة ورأس العارة، غربي المحافظة.

وأضاف المصدر أن التقدمات الميدانية والاشتباكات في المنطقتين لا تزال مستمرة حتى مساء السبت، مشيرا إلى أن القوات واصلت عملياتها العسكرية.

وأوضح أن هذه التطورات تأتي في إطار ترتيبات عسكرية مسبقة، معربا عن أمله في أن تسهم في استمرار العمليات والتقدمات الميدانية وصولا إلى السيطرة الكاملة على المناطق المستهدفة وإحكام السيطرة عليها.

وكانت جماعة الحوثي قد سيطرت مؤخرا على عدد من المناطق في مديرية المضاربة ورأس العارة، غربي محافظة لحج، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين منذ يوليو الماضي.