بدأت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تسليم بعض مواقعها في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، وفقًا لما ذكره رئيس البعثة ديوداتو أباجنارا اليوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وفي كلمة ألقاها في مدينة صور (جنوب لبنان) خلال لقاء مع أكثر من 70 امرأة من المجتمعات المحلية، أكد أباجنارا أهمية تجنب حدوث أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة القوات الدولية.

وشدد على ضرورة استمرار المهام الجوهرية للبعثة، بما في ذلك رصد الانتهاكات والإبلاغ عنها، وتقديم المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم المجتمعات المحلية والنساء.

وأوضح أن مستقبل الوجود الأممي في جنوب لبنان يعتمد على قرارات مجلس الأمن الدولي. ووصف استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب بأنه "انتهاك واضح" لقرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكداً أن قوات حفظ السلام ستواصل أداء مهامها حتى اليوم الأخير من تفويضها، وفق وكالة الأناضول.

يُذكر أن قوات "اليونيفيل" تنتشر في جنوب لبنان منذ عام 1978. وقد وسّع القرار 1701، الصادر عام 2006، نطاق ولايتها لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

وفي أغسطس 2025، مدّد مجلس الأمن التفويض للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يتبع ذلك انسحاب تدريجي للبعثة خلال عام 2027.

وتواصل إسرائيل شن غارات في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل.

وبموجب إطار عمل توسطت فيه الولايات المتحدة ووُقِّع في 26 يونيو، اتفق لبنان وإسرائيل على عملية مرحلية تربط انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية باستعادة الجيش اللبناني لسيطرته، والتحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.