بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، مع وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية، انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءاتها المتزايدة بالضفة الغربية المحتلة والمسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال لقاء عقده قالن مع وفد حماس في إسطنبول، السبت، بحسب مصادر أمنية قالت لوكالة الأناضول إن اللقاء تناول انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، بما فيها الهجمات الجديدة التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرا، في انتهاك لما يعرف بـ"الخط الأصفر".

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وشملت الهجمات، وفق مصادر محلية، قصفا مدفعيا وجويا وتفجير منشآت بمحاذاة "الخط الأصفر"، إما بزراعة المتفجرات داخلها أو بإلقاء عبوات متفجرة عليها بواسطة طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر".

و"الخط الأصفر" هو خط افتراضي داخل قطاع غزة يحدد مواقع انسحاب الجيش الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ويفصل بين مناطق وجود قواته والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها.

كما بحث الجانبان إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى إجبار الفلسطينيين على الهجرة، إلى جانب الانتهاكات المتزايدة بحق المسجد الأقصى.

وتطرق اللقاء إلى الخطوات الممكن اتخاذها لتنفيذ خطة السلام التي تعثرت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي هذا السياق، لفت الجانبان إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء الظروف الشتوية. وجدد قالن دعم تركيا لفلسطين والشعب الفلسطيني.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على الجهود التي تبذلها تركيا بالتعاون مع الوسطاء الآخرين والشركاء، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.