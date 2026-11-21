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نفى الجيش الأمريكي، السبت، ادعاءات إيرانية بشأن إصابة مقاتلة أمريكية من طراز "إف 16" بصاروخ إيراني، مساء الجمعة، وإجبارها على الهبوط اضطراريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الادعاء الإيراني باستهداف المقاتلة وإلحاق أضرار بها "كاذب".

وأضافت: "لم تقم إيران بمهاجمة أي طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 يوم أمس (الجمعة) على الإطلاق"، وفق وكالة الأناضول.

وتابعت: "جميع الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط سليمة ومتواجدة في مواقعها".

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإيراني إصابة مقاتلة أمريكية من طراز "إف 16"، إثر إطلاق صاروخ باتجاهها مساء الجمعة جنوبي البلاد.

جاء ذلك وفق ما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي عن بيان للجيش، أفاد فيه بأن المقاتلة تعرضت لأضرار إثر إطلاق صاروخ باتجاهها.

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المحلية رصدت المقاتلة وأطلقت صاروخا باتجاهها، انفجر بالقرب منها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها.

وأضاف أن المقاتلة اضطرت إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار قريب لم يحدده، دون أن تتمكن من إكمال مهمتها.

وفي السياق ذاته، بث التلفزيون الإيراني الرسمي مشاهد قال إنها توثق لحظة وقوع الحادث.

وأظهرت المشاهد لحظة انفجار الصاروخ الذي أُطلق باتجاه المقاتلة، دون أن تتضمن لقطات واضحة تثبت تعرض الطائرة لأضرار.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها "منشآت عسكرية أمريكية" في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا.