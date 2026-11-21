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أعلنت فنلندا، اليوم السبت، أنها تشتبه بانتهاك مروحية روسية مجالها الجوي، بعد ساعات من رصدها هجوما بطائرة مسيّرة على سفينة شحن تابعة لموسكو في بحر البلطيق.

ونقل بيان لوزارة الدفاع الفنلندية عن الوزير أنتي هاكانن قوله إن "هذا الانتهاك المزعوم للمجال الجوي قد يكون مرتبطا بعمليات إنقاذ أو مراقبة جرت عقب الأضرار التي لحقت بسفينة روسية في خليج فنلندا"، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوزارة أن المروحية الروسية قد تكون انتهت أجواء البلاد حتى عمق يصل إلى 4,1 كيلومترات.

وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق بأن الجيش رصد صباح السبت "هجوما بطائرة مسيّرة" على سفينة شحن روسية.

ويأتي الهجوم في وقت تصعّد أوكرانيا ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف روسية.

وفي حين لم تحدد وزارة الدفاع مصدر الهجوم، ألمح رئيس الوزراء الفنلندي إلى أن كييف قد تكون خلفه.

وقال بيتيري أوربو في منشور على إكس "الحرب تمتدّ إلى جوارنا المباشر... من حق أوكرانيا أن تردّ على المعتدي".