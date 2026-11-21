أشاد محامي رجل أسود تعرض للضرب على يد ثلاثة من ضباط الشرطة الفرنسيين بـ"الحكم التاريخي"، اليوم السبت؛ بعدما أقرت المحكمة بالطبيعة العنصرية للعنف، وأصدرت أحكاما بالسجن لمدة عام وعامين بحقهم.

ووقع الاعتداء على ميشيل زيكلر، وهو منتج موسيقي، قبل ست سنوات خلال جائحة كورونا، في واقعة التقطتها كاميرات المراقبة، وأظهرت الضباط وهم يضربونه بشكل متكرر بالهراوات ويطلقون الغاز المسيل للدموع دون سبب واضح.

وقال زيكلر، عقب الحادث، إن الضباط "سبوه عدة مرات"، بما في ذلك توجيه ألفاظ عنصرية إليه.

وقال سيرج مونيه، محامي زيكلر، لشبكة "فرانس إنفو": "المهم هو الاعتراف بالطبيعة العنصرية للعنف الذي تعرض له. وبصفتي محاميا، لا يسعني سوى الشعور بالرضا. هذه سابقة".

وأصيب زيكلر في رأسه وساعديه وساقيه.

ولطالما واجهت أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية شكاوى بشأن الإفراط في استخدام القوة.