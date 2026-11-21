• التمويل يضخ لمساندة مؤسسات التمويل متناهية الصغر فى مصر

فى إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البنك الأهلى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، يقدم البنك الأوروبى تمويلًا يصل إلى 100 مليون دولار أمريكى للبنك الأهلى، بهدف تعزيز إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر من خلال المؤسسات التمويلية متناهية الصغر فى مصر، ودعم نمو القطاع الخاص، بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ويركز التمويل بصفة خاصة على المشروعات متناهية الصغر التى تقودها المرأة، من خلال مؤسسات التمويل متناهية الصغر ومع الاهتمام بالمشروعات العاملة فى المناطق والمحافظات الأقل استفادة من الخدمات التمويلية، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز فرص ريادة الأعمال والنمو الاقتصادى على مستوى الجمهورية.

وفى هذا السياق، صرح محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى، بأن التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة أثمرت عن العديد من المبادرات والتمويلات الداعمة للقطاع الخاص فى مصر، مؤكدًا أن التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى قدرات البنك الأهلى.

وأضاف أن البنك الأهلى يحرص على توظيف شبكة فروعه الواسعة وعلاقاته مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر لتوسيع نطاق إتاحة التمويل أمام أصحاب المشروعات، بما يسهم فى تعزيز القدرات الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادى أكثر شمولًا واستدامة.

ومن جانبها، أكدت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى، أن هذا التمويل يعكس توجه البنك نحو تعزيز منظومة التمويل الشامل من خلال تدعيم شراكات فعّالة مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية، وتطوير آليات مبتكرة للوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية التى تحتاج إلى مزيد من الخدمات التمويلية.

وأضافت أن الاعتماد على مؤسسات التمويل متناهى الصغر يتيح توسيع نطاق الوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة فى مختلف المحافظات، والاستفادة من خبراتها وقربها من العملاء المستهدفين، بما يعزز كفاءة توجيه التمويلات ويضمن وصولها إلى المشروعات الأكثر احتياجًا، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى النشاط الاقتصادى وكذا رواد الأعمال.

ومن جانبها، صرحت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يعد دعم وجود قطاع خاص حيوى وشامل أمرًا محوريًا فيما يتعلق بعملنا فى مصر، فنحن نساهم من خلال شراكتنا مع البنك الأهلى فى توسيع نطاق وصول المشروعات متناهية الصغر إلى التمويل اللازم، خاصةً المشروعات التى تديرها النساء وغيرها من المشروعات خارج المراكز الحضرية الكبرى، كما سيساعد هذا الاستثمار على إطلاق إمكانات ريادة الأعمال وخلق فرص اقتصادية وتعزيز تحقيق النمو المستدام فى جميع أنحاء البلاد.

وفى السياق ذاته، أكد هشام السفطى، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذى بالبنك الأهلى، أن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكات الدولية فى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة البنك على توفير موارد مالية مستدامة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للاستفادة من التمويلات والخبرات الدولية فى دعم أولويات التنمية فى مصر.

وأضاف أن البنك الأهلى يواصل العمل على توسيع نطاق تعاونه مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من هذه الشراكات فى تطوير حلول تمويلية تتسم بالمرونة والكفاءة، بما يدعم مؤسسات التمويل متناهى الصغر ويعزز قدرتها على الوصول إلى المزيد من أصحاب المشروعات.

ويمتد التعاون بين البنك الأهلى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لسنوات طويلة، وشمل العديد من مجالات التعاون، من بينها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، والشمول المالى، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذى بدأ عملياته فى السوق المصرية عام 2012، وبلغ إجمالى استثماراته فى مصر نحو 17 مليار يورو من خلال 245 مشروعًا، بما يعكس أهمية السوق المصرية ضمن أنشطته الاستثمارية.