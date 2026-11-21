نفت أنقرة اليوم السبت، إعلانا من كوالالمبور بأن تركيا ستستقبل 10 آلاف لاجئ من الروهينجا يعيشون حاليا في ماليزيا.

وقالت كوالالمبور أمس الجمعة، إنها ستعيد توطين هؤلاء اللاجئين في تركيا من خلال برنامج منظم للتدريب على المهارات، لكن البيان الذي أعلن عن الخطة حُذف في وقت لاحق من على صفحة أحمد زاهد حميدي، نائب ⁠رئيس الوزراء على «فيسبوك» دون تقديم تفسير لذلك.

ولم يتسن لـ«رويترز»، التواصل مع مكتبه للحصول على تعليق خارج ساعات العمل الرسمية في ماليزيا.

وقالت إدارة مكافحة التضليل الإعلامي التابعة للرئاسة التركية في منشور على منصة «إكس» إن البيان «لا أساس له من الصحة»، وحثت المواطنين على عدم تصديق المحتوى الكاذب.

وخلصت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، إلى أن عمليات القتل والعنف الجنسي واسعة النطاق التي ارتكبتها ⁠قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة عام 2017 تشكل إبادة جماعية برعاية الدولة.

وقال أحمد زاهد، في البيان الأولي إن الاقتراح يأتي في إطار جهود الحكومة لمعالجة أوضاع لاجئي الروهينجا ⁠في ماليزيا بطريقة أكثر «تنسيقا وفاعلية وإنسانية».

وزاد إحباط ماليزيا من وجود لاجئين من ميانمار، وتقول إن استضافتهم أصبحت تشكل عبئا ماليا وخطرا ⁠أمنيا.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين المسجلين القادمين من ميانمار في ماليزيا حوالي 193 ألف ⁠لاجئ في نهاية فبراير، حوالي ثلثيهم من الروهينجا.

وأعادت ماليزيا أكثر من 10 آلاف من لاجئي ميانمار إلى بلدهم منذ يناير.