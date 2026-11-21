اتهمت هيئة إغاثية سودانية، اليوم السبت، قوات الدعم السريع بقتل عدد من المدنيين، بينهم 3 أطفال وامرأتان، في قرى شمال مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان جنوبي غرب البلاد.

وأفادت هيئة طوارئ دار حمر (أهلية)، في بيان، بأن قوات الدعم السريع "أقدمت، أمس الجمعة، على قتل عدد من المواطنين من بينهم 3 أطفال وامرأتان، في أحداث شهدتها قرى شمال محافظة أبو زبد بغرب كردفان".

وأضافت أن قوة تابعة للدعم السريع "نفذت عملية نهب استهدفت قطيعا من الضأن للاستخدام التجاري، يضم نحو 400 رأس، وذلك أثناء تحرك القطيع من محافظة ود بندة نحو سوق منطقة السديرات بولاية غرب كردفان".

وأوضحت الهيئة، أن قوة الدعم السريع "استولت على قطيع الضأن واقتادت الراعيين المسئولين عن القطيع، وإثر ذلك، خرجت مجموعة من أهالي قرى ود بندة لتقفي آثار القطيع المنهوب، في محاولة لاسترداده".

وأضافت: "إلا أن أخبار مجموعة الأهالي التي خرجت لاسترداد القطيع لا تزال مقطوعة".

ونوهت الهيئة، إلى أن قوات الدعم السريع "تنهب هذه المناطق قبل دخول قوات الجيش السوداني إليها".

كما قالت هيئة طوارئ دار حمر، في بيان منفصل، إن قوات الدعم السريع "نفذت عمليات قتل ونهب وتهجير قسري للسكان في منطقة أبو قلب بولاية غرب كردفان".

وأضافت أن قوات الدعم السريع "قامت بتصفية 3 مدنيين عزل في قرية الدميرة، واجتاحت عشرات القرى في منطقة أبو قلب وسلبت ممتلكات سكانها".

وأشارت الهيئة، إلى نزوح مئات الأسر في مناطق "حرينديب، وأبو حلق، والحمير، والرقيبة، وأم فيس غرب كردفان "، فيما لم يصدر حتى الساعة 12:00 (ت.غ)، أي تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات.

والخميس، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 930 شخصا إضافيا من مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان، بسبب انعدام الأمن.

وارتفع عدد النازحين من محافظة أبو زبد إلى 3 آلاف و670 شخصا منذ السبت الماضي، 14 نوفمبر الجاري، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ أيام، تشهد ولاية غرب كردفان تصاعدا في المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تقدم الجيش وسيطرته على أجزاء واسعة من الولاية، بما فيها مدينة الخوي والمناطق القريبة من مدينتي أبو زبد والنهود.