أكد حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أنه لا استقلال وأكثر من 500 كيلومتر مربع من أرض لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الله، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ83 لعيد الاستقلال أوردته قناة المنار اللبنانية، إن "بقاء العدو الصهيوني محتلا أجزاء من أرض لبنان، مدنسا ترابه، ومنتهكا سماءه وسيادته، ومستبيحا كرامته خطفا وقتلا لأبنائه وتدميرا وتفجيرا لمدنه وقراه، من دون أي مجابهة ومقاومة، ولو على المستويين السياسي والدبلوماسي، هو أول ما يقوض الاستقلال ويخلخل أركانه ويجرده من معانيه".

وأكد أنه "لا استقلال والجنوبيون يعيشون تحت وطأة التهديد والتهجير، وبيوتهم وقراهم تنسف عن بكرة أبيها، ويحرمون من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم، فيما الدولة عاجزة عن حمايتهم".

وشدد الحزب على أن "تحرير الأرض من براثن الاحتلال مسئولية وطنية تقع على عاتق اللبنانيين جميعا، وتستوجب الاستفادة من كل عناصر القوة المتاحة لاستعادة الاستقلال الحقيقي وصون السيادة الوطنية".

وأضاف: "إن ذكرى الاستقلال يجب أن تكون محطة تعيد فيها السلطة النظر في خياراتها ومساراتها التي تبتعد كل البعد عن الثوابت الوطنية والأولويات التي يفترض أن تحكم عملها، وأن تتحمل مسئولياتها وواجباتها والتزاماتها التي تعهدت بها".

وأكد أن على "اللبنانيين اليوم أن يلتحموا ويتكاتفوا ويتمسكوا بوحدتهم الوطنية لصون استقلالهم واستعادة أرضهم وأسراهم، وإعادة إعمار جنوبهم، وأن يقفوا موحدين شعبا وجيشا ومقاومة، وصامدين في سبيل حفظ الاستقلال والدفاع عن الأرض والكرامة".