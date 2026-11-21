أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، تعزيز الجاهزية القتالية لقوات الفرقة الرابعة مشاة التابعة له وتعزيز انتشارها في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وأفاد الجيش، في بيان صادر عن الفرقة الرابعة مشاة، بأن قائد الفرقة، اللواء الركن عبد المنعم عبد الباسط محمد، تفقد الخطوط الأمامية ومواقع انتشار القوات ضمن نطاق مسئولية الفرقة الرابعة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمليات وتعزيز الجاهزية القتالية لقوات الفرقة الرابعة مشاة بالجيش.

وأوضح أن قائد الجيش في ولاية النيل الأزرق، اللواء الركن عبد المنعم عبد الباسط محمد، وقف على أحوال المقاتلين ومستوى استعدادهم لتنفيذ المهام، وتلقى شرحا من قادة المتحركات حول الموقف العملياتي والتطورات الميدانية.

وأشار البيان، إلى أن قادة المتحركات أكدوا اكتمال الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وأكد اللواء عبد المنعم عبد الباسط، أن الحسم قد حان، مضيفا: "إن الميليشيا الإرهابية لن يكون لها موطئ قدم في النيل الأزرق".

وشدد على مواصلة العمليات ورفع درجات اليقظة والانضباط والجاهزية حتى بسط سيادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

البرهان: المتمردون سيجدون حتفهم في الدمازين

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أن الحديث عن الدمازين مركز ولاية النيل الأزرق، لا يخيف، مشددا على أن المتمردين (الدعم السريع) الذين يدخلون أي مكان سيجدون فيه حتفهم ونهايتهم.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان قوات الدعم السريع، في بيان، فرض سيطرتها على 5 مناطق بولاية النيل الأزرق، هي خور ماك، والمدينة 10، والمدينة 11، وسنجة نبق، وقرية الطاقة، فيما لم يصدر تعليق من الجيش بشأن هذه الادعاءات.

وتبعد هذه المناطق عن مدينة الدمازين مسافات لا تتجاوز 80 كيلومترا.

ومساء الجمعة، أعلن محافظ باو بولاية النيل الأزرق عبد الغني دقيس، نزوح سكان أكثر من 35 قرية بالمحافظة إلى مدينة الدمازين، حاضرة الولاية، جراء هجمات قوات الدعم السريع على المنطقة.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت، الخميس، في بيان، سيطرتها على "مدينة 12 ومنطقة ديرنق"، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني.

فيما أعلن الجيش السوداني، الخميس، تنفيذ عملية عسكرية في منطقة ديرنق بولاية النيل الأزرق، وتدمير 28 عربة قتالية والاستيلاء على 18 أخرى من قوات الدعم السريع.

وتشهد ولاية النيل الأزرق منذ أيام تصعيدا عسكريا، على خلفية شن قوات الدعم السريع والحركة الشعبية - شمال المتحالفة معها هجمات على عدة مناطق بالولاية.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.