دعت السعودية، السبت، إلى تبني رؤية سياسية، لا تقتصر على الحلول الأمنية، للتعامل مع الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، من خلال معالجة أسباب نشوئها وعلاقاتها بالأطراف الداعمة لها.

جاء ذلك في كلمة للمستشارة والمبعوثة الخاصة لوزير الخارجية السعودي للمفاوضات وجهود السلام، منال رضوان، خلال جلسة بعنوان "إعادة صياغة مفهوم الأمن: إيران والمضائق ومستقبل النظام الإقليمي"، ضمن مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت منال رضوان إن "التعامل مع الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة يتطلب رؤية سياسية لا أمنية فحسب، تعالج الأسباب المحلية لنشوئها، وصلتها بالأطراف التي تدعمها وتستغلها".

وأكدت أن الترتيبات الأمنية المؤقتة لن تحقق النتائج المرجوة ما لم تنسجم مع ترتيبات استراتيجية بعيدة المدى.

وشددت على ضرورة بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة، تقوم على ضمانات أمنية متبادلة، بحيث لا يتحقق أمن دولة على حساب أخرى، بما يمنع تجدد الصراعات بصورة أشد عنفا.

وأوضحت منال رضوان أن المملكة ماضية في نهج يجمع بين الاحتواء والردع والحوار، معتبرة أن دفاعها عن أمنها وأمن الخليج واستقراره، وعن أمن مضيقي هرمز وباب المندب، هو دفاع عن مصالح العالم أجمع.

وأضافت أن دول مجلس التعاون الخليجي موحدة في أهدافها، داعية إلى تكامل أدوارها لدعم الوساطة وخفض التصعيد ومنع اندلاع جولة جديدة من الحرب، تمهيدا لبناء الثقة في المنطقة.

وأكدت أن الحوار الإقليمي والاستقرار الدولي مترابطان، مشددة على أنه "لا مكان في المنطقة لأي قوة مهيمنة".

وفي الشأن اليمني، اعتبرت منال رضوان أن الحرب في اليمن "صراع يمني-يمني في جوهره"، مؤكدة دعم بلادها حله عبر المسارين السياسي والاقتصادي، وفق خارطة الطريق الأممية.

وحذرت من استمرار إدارة أزمات المنطقة وصراعاتها لسنوات مقبلة دون معالجة أسبابها الجذرية، لما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الجميع.

ودعت منال رضوان إلى استغلال الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل شامل ومستدام يراعي مصالح جميع الأطراف، ويشمل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق التكامل الإقليمي.

وتأتي التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار الهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثي اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وفق وكالة الأناضول.

وفي 12 نوفمبر الجاري، أعلنت جماعة الحوثي استهداف محطة ضخ على خط أنابيب النفط السعودي الممتد من شرق المملكة إلى غربها، وفق وكالة رويترز.

وانطلقت النسخة الثانية عشرة من مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط في نابولي، الخميس، واستمرت حتى السبت، بتنظيم من وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين من دول عدة لبحث التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة.