أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، أن إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلية على مواصلة الاعتداءات الوحشية على قطاع غزة، يقوض مساعي التهدئة.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان صحفي اليوم، بـ"أشد وأقسى العبارات، الاعتداءات الوحشية المتواصلة الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وما تشهده مناطق متفرقة من القطاع من قصف واستهداف للمدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، داعيا "المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري لإيقافها".

وأكد البديوي "أن إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلية على مواصلة هذه الاعتداءات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الدولية المبذولة لتثبيته، يعكس نهجا خطيرا في تقويض مساعي التهدئة والاستقرار، ويهدد فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة".

وجدد "التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"