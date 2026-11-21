• شملت غارات على بلدتي كفرتبنيت والقنطرة و3 تفجيرات في منطقة وطى الخيام، وفق وكالة الأنباء اللبنانية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، غارات جوية على بلدات جنوبي لبنان، ونفذ 3 تفجيرات في منطقة وطى الخيام، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرتبنيت بقضاء النبطية، إلا أن الصاروخ لم ينفجر، قبل أن يجدد غارته على المكان ذاته بعد أقل من 5 دقائق.

وأضافت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن غارة أخرى على بلدة القنطرة جنوبي البلاد.

وفي منطقة وطى الخيام، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 تفجيرات، دون أن تتضح طبيعة المواقع المستهدفة.

وأشارت الوكالة إلى انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية على سطح منزل في حي الدير ببلدة النبطية الفوقا، وأخرى فجرا في محيط منطقة التعاونية ببلدة شوكين.

كما تم رصد تحرك آليات عسكرية إسرائيلية في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل أحيائها.

وفجر السبت، تعرضت أطراف بلدات ميفدون وزوطر والنبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، فيما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في المنطقة الواقعة بين زوطر وكفرتبنيت.

وفي السياق ذاته، نفذت القوات الإسرائيلية فجرا عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة برعشيت، بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية عند أطرافها.

وفي العاصمة بيروت، أفادت الوكالة بتحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية فوق المدينة وضاحيتها الجنوبية، التي تعد معقلا لـ"حزب الله".

ولم تورد الوكالة معلومات بشأن وقوع ضحايا جراء هذه الهجمات.

والجمعة، شهدت مناطق في الجنوب غارات وقصفا إسرائيليا، بالتزامن مع استهداف منازل بمواد متفجرة وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وفي 26 يونيو الماضي، وقع لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، اتفاق "صيغة الإطار"، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي مقدمتها "حزب الله".

وبدأ تنفيذ انسحاب إسرائيلي محدود من مناطق تجريبية جنوبي لبنان خلال يوليو الماضي، دون أن يمتد إلى مناطق أخرى، فيما انتهت الجولة الثامنة من المفاوضات بين الجانبين في أكتوبر الماضي دون نتائج حاسمة.

وتتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق، عبر مواصلة الغارات والتفجيرات وأعمال التجريف، وعدم استكمال الانسحاب من الأراضي التي تحتلها، ما يحول دون انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق.

في المقابل، ترى إسرائيل أن الإجراءات اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله" غير كافية، وتربط استكمال انسحابها بإحراز تقدم في هذا الملف، وسط استمرار الخلاف بشأن آليات التحقق من نزع السلاح وترتيب مراحل تنفيذ الاتفاق.