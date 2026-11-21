أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم السبت، أن وفدًا قطريًا زار طهران، أمس الجمعة، وأجرى محادثات مع مسئولين إيرانيين استمرت ساعتين، في إطار الجهود الرامية إلى إتاحة فرصة جديدة للمسار الدبلوماسي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن غريب آبادي، اليوم السبت، قوله إن الوفد القطري أجرى مشاورات مع المسئولين الإيرانيين لعدة ساعات، قبل مغادرته العاصمة طهران.

وأضاف أن بلاده تواصل اتصالاتها مع الوسطاء، ومن بينهم قطر، عبر اللقاءات المباشرة والاتصالات عن بُعد، لبحث إمكانية استئناف المساعي الدبلوماسية، مشيدًا بالجهود القطرية في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مذكرة التفاهم التي جرى بحثها في إسلام آباد لم تعد مطروحة للتنفيذ في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الالتزامات الأمريكية الواردة فيها ومبدأ تنفيذها يمكن أن يشكلا أساسًا للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضح عراقجي أن الخطة المقترحة تتضمن تنفيذ الالتزامات الأمريكية في اليوم الأول، على أن تفتح إيران مضيق هرمز في اليوم الثاني، مؤكدًا أن هذا التصور لا يزال قائمًا ويمكن أن يمهد لاتفاق إذا أبدت واشنطن جدية في تنفيذ تعهداتها.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على تمسك بلاده بالشروط السبعة التي وضعتها لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا استعداد طهران للدخول في حوار إذا قدم الجانب الأمريكي مقترحات بشأن آليات تنفيذ هذه الشروط.