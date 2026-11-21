أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم السبت، أن نحو 350 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الإيواء، جراء الدمار الواسع الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية، محذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية مع حلول فصل الشتاء.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن "نحو 410 آلاف وحدة سكنية تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، بينها 335 ألف وحدة دُمرت كليًا، و75 ألف وحدة أخرى أصبحت غير صالحة للسكن".

وأوضحت أن "الدمار طال نحو 80% من مباني القطاع، و90% من بنيته التحتية".

وأضافت أن "طواقمها تمكنت، رغم تدمير آلياتها ومعداتها، من إزالة مخاطر 400 مبنى آيل للسقوط بالاعتماد على العمل اليدوي".

وحذرت من استمرار خطر انهيار المباني المتضررة، مطالبة بالسماح الفوري بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لمعالجة هذه المخاطر.

وفيما يتعلق بأزمة الإيواء، أفادت الوزارة، بأن نحو 270 ألف أسرة، تضم أكثر من مليون نازح، تعيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة منذ أكثر من 3 سنوات.

وحذرت من أن 7500 أسرة نازحة مهددة بالغرق مع هطول الأمطار، بينها 2500 أسرة تحتاج إلى نقل عاجل إلى أماكن أكثر أمانًا.

وأشارت إلى أن نحو 200 ألف خيمة مهترئة بحاجة إلى استبدال فوري قبل اشتداد المنخفضات الجوية.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير مستلزمات الإيواء، والسماح بإدخال 200 ألف خيمة ومليون شادر ووحدات سكنية مؤقتة، بجانب المعدات الثقيلة والوقود اللازمين لإزالة الركام وفتح الطرق.

كما دعت إلى إطلاق برنامج للإسكان الدائم، وترميم الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا، بما يسمح بعودة الأسر إلى منازلها.

وفي 9 نوفمبر الجاري، حذرت الحكومة الفلسطينية من تفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع دخول الشتاء الرابع منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر 2023، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذهم من تداعيات الأمطار والبرد ونقص مستلزمات الإيواء.