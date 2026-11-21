أعلنت شركة «امتلاك» لترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقارى، حصولها على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطى ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقارى، فى خطوة مهمة تعزز حضور الشركة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتدعم توجهاتها نحو تطوير حلول استثمارية متخصصة تربط بين القطاع العقارى وأسواق رأس المال.

ويأتى الترخيص ضمن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، بمنح 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، تشمل صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى وترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك فى إطار جهود الهيئة لتوسيع نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية وتعميق الأسواق وتنويع الخدمات والأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يلبى احتياجات المستثمرين والمتعاملين فى السوق المصرية.

ويمثل حصول «امتلاك» على الترخيص خطوة محورية فى استراتيجيتها، حيث يتيح لها تقديم خدمات متخصصة فى مجال ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار العقارى، بما يسهم فى توفير آليات استثمارية منظمة، وتعزيز الربط بين الفرص العقارية الواعدة ورؤوس الأموال، ودعم تطوير أدوات الاستثمار العقارى فى مصر.

وتشمل أنشطة الشركة فى مجال ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية دعم الجهات المصدرة فى الوصول إلى المستثمرين المستهدفين، والمساهمة فى إعداد وترويج الطروحات الاستثمارية وتنظيم عمليات الاكتتاب وترتيب التغطية، بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية. كما تتضمن خدمات إدارة صناديق الاستثمار العقارى دراسة وتقييم الفرص والأصول العقارية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، ومتابعة أداء الأصول وإدارة المخاطر، إلى جانب إعداد التقارير الدورية وتعزيز التواصل مع حملة وثائق الصناديق.

وفى هذا السياق، قال وليد شعراوى، رئيس مجلس الإدارة: «يمثل حصولنا على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطى ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقارى محطة مهمة فى مسيرة الشركة، وخطوة أساسية نحو تنفيذ رؤيتنا لتقديم حلول استثمارية متخصصة تجمع بين الخبرة العقارية والانضباط المالى، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمهنية».