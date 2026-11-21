سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بنك الإسكندرية نتائجه عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2026، حيث واصل البنك تحقيق أداء تشغيلى قوى مدعومًا بنمو ملحوظ فى صافى الدخل من العائد والإيرادات من الأتعاب والعمولات فى ظل استمرار التحديات الاقتصادية.

- ارتفع إجمالى الأصول إلى 288.8 مليار جنيه (+19.2٪ مقارنة بديسمبر 2025). مع ارتفاع فى صافى القروض وتسهيلات للعملاء والبنوك بنسبة (+ 28.6٪مقابل ديسمبر 2025) لتصل إلى 103.8 مليار جنيه مصرى.

سجلت ودائع العملاء نحو224.8مليار جنيه (+21 ٪ مقارنة بديسمبر 2025) وبلغت نسبه صافى قروض العملاء مقابل الودائع 43.5%.

• ويواصل البنك ترسيخ مكانته كأحد أكثر البنوك صلابة من حيث معدل كفاية رأس المال، حيث بلغ 30.2% متجاوز بنسبة ملحوظة الحد الأدنى للنسبة الرقابية المقررة من قبل البنك المركزى.

• حقق البنك عائدًا على متوسط الأصول على اساس سنوى قدره 5.6%، عائد على متوسط حقوق الملكية على أساس سنوى قدره 41.2%، ما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.

- ارتفع إجمالى صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 20.5 مليار جنيه (+9.5% مقارنة بنفس الفترة لعام 2025)، مدعومًا بنمو صافى الدخل من العائد ليصل إلى 17.8مليار جنيه (+6.4% مقارنة بنفس الفترة لعام 2025).

- وصافى الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 2.7 مليار جنيه مصرى (+35.6 % مقارنة بنفس الفترة لعام 2025).

ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال نمو أصوله والتزاماته، حيث بلغ اجمالى الضرائب المكونة (4.7) مليار جنيه مصرى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2026.

أبرز مؤشرات البنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام.

- حقق البنك صافى الربح قبل ضرائب الدخل قدره 15.9 مليار جنيه.

- بلغ صافى الربح بعد ضرائب الدخل للبنك 11.2 مليار جنيه.

• إجمالى الأصول: 288.8 مليار جنيه (+19.2% مقارنة بديسمبر 2025).

• صافى القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك: 103.8 مليار جنيه مصرى (+28.6% مقارنة بديسمبر 2025).

• إجمالى ودائع العملاء: 224.8 مليار جنيه مصرى (+21 % مقارنة بديسمبر 2025).

• نسبة كفاية رأس المال: 30.2% (+2.7 % مقارنة بديسمبر 2025).