فى إطار حرصه على دعم الابتكار وتنمية قدرات الشباب فى مجال التكنولوجيا المالية، قام بنك saib بدعم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ضمن مبادرة Finyology لعام 2026، التى تُنفذ بالتعاون مع المعهد المصرى المصرفى وبرعاية البنك المركزى، بهدف اكتشاف المواهب الشابة وتشجيعها على تطوير حلول مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة فى القطاع المصرفى والمالى.

وقد نجح فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، التى تحظى بدعم بنك saib ضمن المبادرة، فى حصد المركز الثانى على مستوى الجامعات المشاركة ضمن الـ10 الأوائل فى مسابقة Fintech top talent 2026، والتى أقيمت فى مقر البنك المركزى، ما أهله لتمثيل مصر فى تحدى التكنولوجيا المالية على مستوى الوطن العربى فى مسابقة Arab FinTech Challenge، الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية لعام 2026.

واستكمالًا لهذا النجاح، تمكن فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من حصد المركز الثالث على مستوى الوطن العربى من خلال مشروعه PayRamids، وذلك وسط مشاركة واسعة من الفرق الجامعية من مختلف الدول العربية، التى تنافست على تقديم أفكار وحلول تكنولوجية مبتكرة تسهم فى تطوير مستقبل الخدمات المالية.

ويأتى دعم بنك saib، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الاستثمار فى الشباب والكوادر الواعدة، وتعزيز قدراتهم فى مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، بما يسهم فى إعداد جيل جديد من المبتكرين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والمساهمة فى تطوير القطاع المصرفى.

يذكر أن مشروع PayRamids، هو نظام موارد بشرية ورواتب آلى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، يضمن الامتثال للقوانين المحلية، ويسهل معالجة الرواتب الشهرية، ويدعم التدفق النقدى من خلال الشراكات مع البنوك والموسسات المالية.