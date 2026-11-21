- رئيس بلدية المغازي وسط غزة: إسرائيل دمرت 50 خيمة للنازحين في ليلة واحدة

- الجيش وسع نطاق سيطرته بالنيران وعمليات التدمير ليشمل نحو 45% من مساحة المخيم

- المخيم يعاني من نقص في الخدمات الإغاثية والطبية



قال رئيس بلدية المغازي وسط قطاع غزة محمد مصلح، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 500 وحدة سكنية بالمخيم خلال شهرين، و50 خيمة للنازحين في ليلة واحدة، فيما وسع نطاق سيطرته بالنيران وعمليات التدمير ليشمل نحو 45% من مساحة المخيم.

جاء ذلك في كلمة لمصلح، خلال وقفة نظمها أهالي مخيم المغازي لإطلاق نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وفي تصريحات أدلى بها للأناضول على هامش الوقفة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وتقلص المساحة المتاحة للسكان.

وأوضح مصلح، أن نطاق السيطرة والدمار الإسرائيلي كان يشمل نحو 20% من مساحة المخيم عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، قبل أن يتسع إلى نحو 45% حاليا.

وأضاف أن عمليات القصف والنسف الإسرائيلية اليومية طالت مربعات سكنية كاملة، خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية من المخيم.

وأشار مصلح، إلى فقدان نحو 10% من مساحته خلال الفترة الأخيرة.

وقال: "نحن الآن في وسط مخيم المغازي ولسنا في شرقه، ونبعد عن الخط الأصفر عشرات الأمتار فقط".

وأوضح أن طائرات إسرائيلية مسيرة باتت تدمر "مربعات سكنية كاملة" عبر إلقاء المتفجرات عليها.

يذكر أن "الخط الأصفر" هو خط افتراضي داخل قطاع غزة يحدد مواقع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ويفصل بين مناطق وجود قواته والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها.

وأكد مصلح، أن الخطر لم يعد محصورا في أطراف المخيم، بل وصل إلى عمقه، فيما تتواصل عمليات تدمير المنازل وتهجير السكان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف الجيش الإسرائيلي من عدوانه على المحافظة الوسطى من قطاع غزة بما يشمل مخيم المغازي.

وشملت الهجمات، وفق مصادر محلية، قصفا مدفعيا وجويا وتفجير منشآت بمحاذاة "الخط الأصفر"، إما بزراعة المتفجرات داخلها أو بإلقاء عبوات متفجرة عليها بواسطة طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر".

500 وحدة سكنية و50 خيمة

وفي حديثه عن الخسائر، قال مصلح، إن إسرائيل دمرت خلال الشهرين الماضيين نحو 500 وحدة سكنية، فيما امتدت عمليات القصف إلى محيط المدارس التي تؤوي مئات النازحين.

وأضاف أن نحو 50 خيمة للنازحين دُمرت خلال ليلة واحدة (دون تحديد تاريخها)، جراء قصف المنازل المحيطة بها، ما أدى إلى فقدان عشرات الأسر مأواها مجددا.

وحذر من التداعيات الإنسانية لاستمرار تدمير الأحياء السكنية وتقلص المساحة المتاحة للسكان.

المغازي تستغيث

وفي نداء استغاثة تلاه مصلح، خلال الوقفة، حذر أهالي المخيم من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل.

وجاء في النداء: "نناشد العالم التحرك قبل أن تتحول أجزاء واسعة من مخيمنا إلى ركام وذكريات، إن المغازي تنزف، والمغازي تستغيث".

وحذر الأهالي من أن آلاف السكان يواجهون خطرا مباشرا يهدد حياتهم ومقومات بقائهم، في ظل تقلص المساحة المتاحة لهم وتراجع الخدمات الإنسانية.

نقص الخدمات

وعلى الصعيد الإنساني، قال مصلح، إن المخيم يعاني نقصا حادا في الاحتياجات الأساسية، إلى جانب غياب سيارات الإسعاف، ما يعيق نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتابع: "نحن لا نستطيع نقل جرحانا إلى المستشفيات القريبة".

وأوضح أن السكان يضطرون أحيانا إلى استخدام عربات تجرها الحيوانات لإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، في ظل غياب سيارات الإسعاف.

وطالب مصلح، بتوفير سيارة إسعاف دائمة ومجهزة بالطواقم والمعدات الطبية.

ودعا الأمم المتحدة ووكالاتها والمؤسسات الدولية إلى العودة للمخيم واستئناف خدماتها الإنسانية، وتوفير المياه والأدوية والخيام والمساكن المؤقتة والأغطية والغذاء.

وحذر مصلح من أن استمرار تقلص مساحة المخيم وغياب الخدمات يهددان قدرة السكان على البقاء.

ومنذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف جريح فلسطيني، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية المدنية.