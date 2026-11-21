- رسالة وجهها عبر وزارة الخارجية التركية إلى الرئيس التركي ووزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي

- شكر الملك تشارلز الثالث تركيا على استضافة القمة وتولي رئاستها

وجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، مراد قوروم، لاستضافة تركيا القمة وتولي رئاستها.

ووفق بيان صادر اليوم السبت عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية، أرسل الملك تشارلز الثالث رسالة دعم وشكر إلى تركيا التي استضافت "COP31".

وفي الرسالة التي وجهها عبر وزارة الخارجية التركية إلى الرئيس أردوغان ووزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس المؤتمر قوروم، لفت الملك تشارلز الثالث إلى أن تركيا جمعت العالم من أجل العمل المناخي.

وأضاف: "بمناسبة اجتماعكم في أنطاليا لحضور مؤتمر الأطراف الـ31، أردت أن أوجه على وجه الخصوص أصدق تمنياتي ودعمي إلى جميع المشاركين.. وأنا ممتن للرئيس أردوغان وحكومته والشعب التركي لجمعهم المجتمع الدولي في هذه اللحظة المهمة، كما أشكر الحكومة الأسترالية على الدور الذي اضطلعت به بصفتها رئيسة المفاوضات".



ولفت الملك تشارلز الثالث في رسالته إلى تزايد الكوارث الناجمة عن تغير المناخ حول العالم.

وتابع: "كما نعلم جميعا، تواجه المجتمعات في أنحاء العالم بالفعل موجات حر شديدة وفيضانات وجفافا وحرائق غابات وعواصف، وقد ذكرَتنا الأحداث الأخيرة، أحيانا بأكثر الطرق مأساوية، بأن تغير المناخ ليس تهديدا بعيدا، بل واقع نعيشه اليوم ويتفاقم باستمرار".

لم تكن الحاجة إلى التحرك يوما أكثر وضوحا وإلحاحا

وتطرق الملك تشارلز إلى التطورات الجيوسياسية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الطاقة، مؤكدا الحاجة إلى الطاقة المتجددة من أجل مستقبل العالم.

وأشار إلى أن الاضطرابات في أسواق الوقود الأحفوري أظهرت الحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة والقدرة على الصمود من خلال الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية في إنتاج الغذاء عبر الزراعة التجديدية ونظم الزراعة الحرجية.

ولفت الملك تشارلز إلى أنه ظل لأكثر من 50 عاما يشير إلى التهديدات المترابطة الناجمة عن تغير المناخ وتدمير الطبيعة، وتأثيراتها على سُبل العيش والمجتمعات.

وأكمل: "لم تكن الحاجة إلى التحرك يوما أكثر وضوحا وإلحاحا.. كل جزء من درجة (حرارة) مهم، ولذلك، أرحب بعزم رئاسة المؤتمر على تحويل التعهدات السابقة إلى إجراءات ملموسة، ويُعد التخلص العاجل من انبعاثات الميثان غير الضرورية وتسرباته من قطاع النفط والغاز بحلول عام 2030 من أسرع الفرص المتاحة حاليا للحد من الاحترار على المدى القريب، وهي خطوة أساسية يجب اتخاذها بالتوازي مع الابتعاد عن الوقود الأحفوري".

وأكد تشارلز أيضا ضرورة تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، قائلا: "سيكون تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة أمرا لا غنى عنه لازدهارنا وأمننا في المستقبل.. لقد حان الوقت للتحرك بسرعة من أجل الحد من الميثان وغيره من الملوثات القوية، وحماية الغابات والمحيطات والنظم البيئية الأخرى التي تعتمد عليها جميع أشكال الحياة واستعادتها، وتعزيز التحول إلى الكهرباء النظيفة، ومساعدة المجتمعات الهشة على الصمود أمام التغيرات التي تشهدها بالفعل".

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق أي من ذلك دون توفير التمويل بالحجم المطلوب، مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات والمنظمات الخيرية العمل معا لضمان أن يدعم رأس المال مستقبلا مستداما وقادرا على الصمود، بدلا من تقويضه.

وأردف: "تُظهر التجارب أن نماذج التمويل والاستثمار والتأمين المبتكرة يمكن أن تحدث فارقا حقيقيا".

وقال الملك تشارلز: "مع ذلك، هناك بعض الأسباب التي تدعو إلى الأمل"، ودعا في رسالته قادة جميع الدول إلى "إرادة مشتركة للتحرك".

واستطرد: "أدعوكم وجميع المشاركين معكم في أنطاليا إلى مواجهة هذه اللحظة ليس بالطموحات فحسب، بل بالعزم على تحويل هذه الطموحات إلى أفعال.. ينبغي أن يكون هذا هو إرث مؤتمر الأطراف الـ31؛ فأطفالنا وأحفادنا سيحكمون علينا بما اخترنا القيام به، لا بما تعهدنا به".

وفي 9 نوفمبر الجاري، انطلقت بمدينة أنطاليا أعمال مؤتمر "COP31" الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى وتتولى أستراليا رئاسة المفاوضات، واختتم أعماله في 20 من الشهر ذاته.