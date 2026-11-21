أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن المقترح التوافقي بشأن الميزانية المقبلة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي غير مؤهل للموافقة عليه بصيغته الحالية.

وقال ميرتس في برلين اليوم السبت "المقترح المطروح حاليا يمثل خطوة أولى، لكن حجم الميزانية لا يزال مرتفعا بشكل زائد عن الحد".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبا تواجه تحديا يتمثل في ضبط ميزانياتها، وقال إن " زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه بأكثر من 40% لا تتناسب مع هذه المرحلة". لكنه أردف في المقابل:" أنا على استعداد للإسهام في التوصل إلى ميزانية واقعية للاتحاد الأوروبي ويمكن تحمل تكاليفها"، مضيفا أن إقرارها قبل نهاية العام يصب في مصلحة الجميع.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد طرح تصورا جديدا يقضي بتخفيض مخصصات الميزانية للفترة الممتدة من عام 2028 إلى عام 2034 بمقدار نحو 204 مليار يورو مقارنة بما اقترحته المفوضية الأوروبية حتى الآن. وكان ميرتس وقادة دول غنية أخرى، مثل هولندا والنمسا والدنمارك والسويد وفنلندا، قد طالبوا بإجراء تخفيضات في الميزانية.

وتُعد هذه الدول من كبار المساهمين الصافين في ميزانية الاتحاد الأوروبي، إذ تدفع إليها أموالا أكثر مما تحصل عليه منها، وتطالب بتخفيض مشروع الميزانية الذي طرحته المفوضية الأوروبية بمئات المليارات من اليورو.