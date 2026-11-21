حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وإدارة أمن النقل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، مسئولي قطاع الطيران في الولايات المتحدة من أن جماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي دعت إلى تنفيذ هجمات مماثلة لمحاولة اختطاف طائرة شركة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب التي جرت في 30 سبتمبر الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية نقلا عن تقرير وجهته الجهات الثلاث إلى مسئولي قطاع الطيران يوم الخميس الماضي أن "رسائل نشرها أنصار التنظيم أشادت بمحاولة اختطاف طائرة فلاي دبي باعتبارها نموذجًا لتجاوز الإجراءات الأمنية، وشجعت أنصار التنظيم على محاكاة الهجوم واستهداف المصالح الأمريكية واليهودية في أنحاء العالم".

وأضاف التقرير أن الإشادة بمحاولة الاختطاف، إلى جانب استمرار الصراع في الشرق الأوسط، قد يؤدي إلى تفاقم حالة الاستياء القائمة تجاه الولايات المتحدة ويفضي إلى أعمال عنف.

ونقلت الشبكة عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية قوله إنه لا توجد تهديدات ملموسة معروفة، وإن مسئولي الأمن يوجهون تحذيرات دورية إلى شركات القطاع الخاص بشأن المخاوف التي ترصدها أجهزة المخابرات الأمريكية.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق، فيما لم ترد إدارة أمن النقل على طلب التعليق على الفور، بحسب "سي إن إن".

وحاول مساعد طيار عُماني يعمل لدى شركة فلاي دبي الإماراتية قتل قائد الطائرة الهندي واسقاط الطائرة المتجهة إلى تل أبيب في 30 سبتمبر الماضي، لكن قائد الطائرة والركاب الإسرائيليين أحبطوا المحاولة.

ومنذ ذلك الحادث، علّقت فلاي دبي رحلاتها إلى إسرائيل، فيما واجه مسئولون إسرائيليون تساؤلات بشأن السماح بدخول أفراد طواقم طيران من دول لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية، ولا سيما بعد ورود تقارير عن منع مساعد الطيار من الطيران في سلطنة عُمان للاشتباه في اعتناقه أفكارًا متطرفة.