أفاد باحثون اليوم السبت بأن الأطفال الذين يعيشون في أحياء برازيلية تنتشر فيها أنواع خاصة من البعوض كانوا أقل عرضة بكثير للإصابة بحمى الضنك أو بفيروس آخر مثير للقلق يُعرف باسم شيكونجونيا.

وتقدم الدراسة الكبرى، التي شملت أكثر من 5700 طفل في إحدى المناطق الأكثر انتشارا لحمى الضنك في العالم، أدلة جديدة على أن تربية بعوض غير قادر على نقل هذه الفيروسات يمكن أن تكون استراتيجية فعّالة، بدلا من الاعتماد فقط على المبيدات الحشرية ومحاولة تجنب لدغات البعوض.

وقال الدكتور سري إيدوبوجانتي، من جامعة إيموري بولاية جورجيا الأمريكية ، وهو عضو في فريق البحث الدولي، إن الباحثين وجدوا انخفاضا بنحو 69% في حالات الإصابة بحمى الضنك وشيكونجونيا بين أطفال المدارس في الأحياء التي ينتشر فيها هذا النوع من البعوض الحامل لبكتيريا تُسمى "وولباكيا"، مقارنةً بأحياء مشابهة.

وقد استمر هذا التأثير حتى خلال تفشي حمى الضنك الشديد في البرازيل عام 2024.

وأعلن الباحثون هذه النتائج خلال اجتماع الجمعية الأمريكية لطب المناطق الحارة والصحة العامة .

وقال الدكتور ديفيد هامر، خبير الصحة العالمية بجامعة بوسطن، والذي لم يشارك في الدراسة البرازيلية: "هذا أمر مثير للغاية".

ويتوقع أن يؤدي التوسع في استخدام بعوض وولباكيا، إلى جانب الإجراءات الحالية لمكافحة الأمراض التي ينقلها البعوض، إلى "خفض معدلات الإصابة بحمى الضنك إلى مستويات أقل بكثير" في العديد من المناطق.

وتأتي هذه الدراسة الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه ولاية فلوريدا تفشيا كبيرا بشكل غير معتاد للفيروس، ويبدو أنه الأكبر من نوعه في أي ولاية أمريكية منذ أربعينيات القرن الماضي على الأقل.