بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات من منشأة صاروخية تحت الأرض، ظهر خلالها الحرس الثوري الإيراني وهو يكشف عن منصة صواريخ جديدة مزدوجة الإطلاق ، قال إنها قادرة على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل.

ويبدو أن المنصة الجديدة تمثل تطورا مقارنة بمنصة الإطلاق المزدوجة التي استخدمتها إيران سابقا، والتي كانت تطلق صاروخين يعملان بالوقود الصلب في المرة الواحدة.

ويتميز الوقود السائل بكفاءة أعلى، كما يمنح المشغلين قدرا من القدرة على تعديل سرعة الصواريخ ومسارها.

ولم يُكشف عن موقع المنشأة الصاروخية، لكن البث التلفزيوني استهدف إبراز القدرات الصاروخية الإيرانية والرد على تصريحات واشنطن التي تفيد بأن الولايات المتحدة دمرت البرنامج الصاروخي الإيراني، وسط مخاوف من تصاعد الحرب مجددا.

وخلال الكشف عن منصات الإطلاق، قال البريجادير جنرال سيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، إن "قدرات إيران توسعت بشكل كبير".

وأضاف: "لقد أدمجنا مفاجآت ووسائل قتالية عالية الفعالية ضمن منظومتنا القتالية".

وفي سياق منفصل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم السبت، إن طهران لا تزال على تواصل مع الوسطاء القطريين الذين زاروا إيران أمس الجمعة، لبحث "إمكانية منح الدبلوماسية فرصة أخرى".

استهداف 3 ناقلات نفط في محيط مضيق هرمز :

تعرضت ثلاث ناقلات نفط على الأقل لهجمات داخل مضيق هرمز أو بالقرب منه، اليوم السبت، في ما يبدو أنه أحدث الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي.



وقال مركز الأمن البحري التابع للجيش البريطاني، في منشورات عبر الإنترنت، إن ناقلتي نفط تعرضتا لضربات منفصلة بواسطة مقذوفات في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أثناء خروجهما من الخليج العربي عبر المضيق.

وأوضح مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة أن إحدى الناقلتين تعرضت للإصابة في مؤخرتها، بينما أصيبت الأخرى في غرفة المحركات، دون ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

ولم يصدر عن إيران أي تعليق فوري على التقرير الصادر عن المركز البريطاني.