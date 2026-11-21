أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، تضامن الحلف مع بولندا، اليوم السبت، وذلك عقب تحطم 3 مقذوفات جوية عسكرية على أراضيها خلال الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا.

وقال روته، خلال زيارة إلى وارسو: "أستطيع أن أضمن أن الناتو سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية".

ووصف روته الحادث بأنه "خطير بشكل واضح"، مؤكداً أن القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا "يقيّم باستمرار قدراتنا في الردع والدفاع"، وسيفعل كل ما يلزم لتحديد التهديدات وتنفيذ التعديلات اللازمة عند الحاجة.

ووفقاً للحكومة البولندية، دخلت 3 أجسام جوية روسية المجال الجوي البولندي وتحطمت يوم الجمعة.

وأوضح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، أن اثنين منهما يُرجح أنهما صاروخا كروز، فيما كان الثالث طائرة مسيّرة، مشيراً إلى عدم وقوع أي إصابات.