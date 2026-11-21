أيدت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة شقيقين بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتعدي على شاب وإحداث عاهة مستديمة به، في منشأة ناصر.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، لمحاكمة الجنايات، لاتهامهما باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد به ضد المجني عليه "مكاري.ج"، بقصد تخويفه وترويعه وفرض السطوة والسيطرة عليه، بما من شأنه تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهما أسلحة بيضاء.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين أقدما على ضرب المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما عقدا العزم وبيتا النية على ارتكاب الواقعة، وأعدا أسلحة بيضاء وتوجها إلى محل سكنه، وما إن ظفرا به حتى تعديا عليه بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابته في كلتا يديه، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي.

وأوضحت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، قدرت نسبتها بنحو 30%، فضلًا عن اتهامهما بإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بصحة الواقعة، وفقًا لما أسفرت عنه تحرياته السرية، والتي توصلت إلى اتفاق المتهمين على ارتكاب الواقعة وإعدادهما أسلحة بيضاء، واستعراض القوة وترويع المجني عليه وإحداث إصابته.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه بالساعدين ذات طبيعة قطعية، حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة، وأنها تتفق مع جواز حدوثها نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض، كما تخلف لديه إعاقة جزئية بحركات أصابع الإبهام والسبابة والوسطى باليد اليمنى، والبنصر والخنصر باليد اليسرى، بما يمثل عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 30%.